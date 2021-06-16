Снижение безработицы в Свердловской области отметил Евгений Куйвашев

Снижение безработицы в Свердловской области отметил Евгений Куйвашев
Снижение безработицы в Свердловской области отметил Евгений Куйвашев
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В 2020 году удалось снизить темпы роста безработицы в Свердловской области, отметил губернатор Евгений Куйвашев в докладе «О результатах деятельности Правительства Свердловской области за 2020 год».

С 2020 года власти и предприниматели смогли снизить уровень безработицы с 5,67% до 2,84% в середине 2021-го. Средняя зарплата в прошлом году выросла на 5% и составила 43 154 рубля. Глава региона подчеркнул, что «полноценный социальный поворот» должна совершить вся система власти для сохранения достойной жизни свердловчан.

Давайте начистоту: после тревожного года в кошельках у людей негусто, а небольшие накопления проедены. Пахать придется удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своем кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей, мне точно, коллеги, не по пути,заявил депутатам свердловского Законодательного собрания Евгений Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что власти должны работать больше — вести диалог с народом, решать наболевшие проблемы, обратить внимание властей и бизнесменов не на мегапроекты — инвестиции и инновации, а на просьбы свердловчан.

Напомним, по данным АПЭК за май 2021 года, в топ-20 попал губернатор Свердловской области в рейтинге самых влиятельных губернаторов России.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевгубернаторснижениеитогиуровень безработицы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы