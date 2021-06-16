Снижение безработицы в Свердловской области отметил Евгений Куйвашев

С 2020 года власти и предприниматели смогли снизить уровень безработицы с 5,67% до 2,84% в середине 2021-го. Средняя зарплата в прошлом году выросла на 5% и составила 43 154 рубля. Глава региона подчеркнул, что «полноценный социальный поворот» должна совершить вся система власти для сохранения достойной жизни свердловчан.
Давайте начистоту: после тревожного года в кошельках у людей негусто, а небольшие накопления проедены. Пахать придется удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своем кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей, мне точно, коллеги, не по пути,заявил депутатам свердловского Законодательного собрания Евгений Куйвашев.
Губернатор подчеркнул, что власти должны работать больше — вести диалог с народом, решать наболевшие проблемы, обратить внимание властей и бизнесменов не на мегапроекты — инвестиции и инновации, а на просьбы свердловчан.
Напомним, по данным АПЭК за май 2021 года, в топ-20 попал губернатор Свердловской области в рейтинге самых влиятельных губернаторов России.