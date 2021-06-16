Собянин поручил вакцинировать часть работников столицы от COVID-19

Собянин поручил вакцинировать часть работников столицы от COVID-19
Собянин поручил вакцинировать часть работников столицы от COVID-19
Сегодня, 19:29ОбществоФото: pixabay.com
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале обязательной вакцинации всех государственных служащих и работников сферы услуг столицы. Руководители данных организаций должны отчитаться о вакцинации 60% сотрудников первой дозой препарата уже к 15 июля.

Как сообщает Telegram-канал «Мейстер», столица начинает отрабатывать жесткий сценарий борьбы с пандемией. Её примеру последовала и Московская область. Другие регионы также наблюдают за ходом этого эксперимента. Ранее Дмитрий Медведев заявил о вероятности возникновения такой ситуации, но, по всей видимости, тогда к этому отнеслись не серьезно.

Авторы канала отметили, что решение московских властей об обязательной вакцинации нужно понимать в контексте происходящего. В столице произошел 80-процентный скачок заболеваемости коронавирусом. При этом случаи госпитализаций пациентов с тяжелой формой увеличились на 70%. Коронавирус мутирует, становится опасным и для молодых людей, о чем ранее предупреждали в Центре имени Гамалеи. В данной ситуации нельзя давать вирусу время распространиться. Несмотря на возможное недовольство отдельных групп граждан, приходится действовать на опережение, пишет «Мейстер».

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