Сразу с трех ракурсов можно следить за ремонтом моcта на Циолковского в Тагиле

Сразу с трех ракурсов можно следить за ремонтом моcта на Циолковского в Тагиле
Сразу с трех ракурсов можно следить за ремонтом моcта на Циолковского в Тагиле
Сегодня, 15:23ОбществоФото: скриншот видеотрансляции
На стройке моста на улице Циолковского установили еще две камеры видеонаблюдения.Теперь за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн на TagilCity.ru с разных ракурсов.

Провайдер «СетиТагила» 16 июня дополнительно установил еще две камеры для онлайн-трансляции строительства моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Одна из новых камер направлена в сторону улицы Индустриальная, другая установлена под мостом.

Организовать прямую трансляцию с одной из крупнейших строек Нижнего Тагила поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего визита 26 мая 2021 года.

Первая камера была установлена и запущена в работу 11 июня.

Напомним, трансляция ремонтных работ идет в режиме реального времени на сайте TagilCity.ru. Ссылку на нее можно найти в меню сайта (#мост).

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоЭксклюзивНижний Тагил
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