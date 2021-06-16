Сразу с трех ракурсов можно следить за ремонтом моcта на Циолковского в Тагиле

На стройке моста на улице Циолковского установили еще две камеры видеонаблюдения.Теперь за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн на TagilCity.ru с разных ракурсов.

Провайдер «СетиТагила» 16 июня дополнительно установил еще две камеры для онлайн-трансляции строительства моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Одна из новых камер направлена в сторону улицы Индустриальная, другая установлена под мостом. Организовать прямую трансляцию с одной из крупнейших строек Нижнего Тагила поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего визита 26 мая 2021 года. Первая камера была установлена и запущена в работу 11 июня. Напомним, трансляция ремонтных работ идет в режиме реального времени на сайте TagilCity.ru. Ссылку на нее можно найти в меню сайта (#мост). Видеотрансляция: ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

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