Студенту колледжа снизили оценку из-за зеленых волос и сережки в Екатеринбурге

Студенту колледжа снизили оценку из-за зеленых волос и сережки в Екатеринбурге
Студенту колледжа снизили оценку из-за зеленых волос и сережки в Екатеринбурге
Сегодня, 19:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Преподаватели снизили оценку студенту политехнического колледжа в Екатеринбурге. Причиной стали зеленые волосы молодого человека. Видео с защиты выпускной работы распространилось в соцсетях.

На кадрах с места событий можно увидеть, как преподаватели оглашают оценки и останавливаются на имени выпускника Романа. Видео опубликовано в Telegram-канале Ural Mash.

То есть защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь «хорошо»,говорит преподаватель.

Также педагог поясняет, что необходимо было соблюдать дресс-код. Студент объясняет, что вся одежда осталась в другом городе, так как он переехал в Екатеринбург недавно.

И еще волосы, и еще серьга в ухе,отмечает второй преподаватель.

В колледже пояснили, что на данный момент исполняющий обязанности директора Юлия Игоревна направляется в министерство образования, поэтому прокомментирует инцидент позднее. В министерстве подчеркнули, что в ситуации разбирается заместитель министра Юрий Зеленов, сообщает Е1.

По его словам, в отношении педагогов, принимающих экзамен, будет проведено служебное расследование. Также будет пересмотрена оценка студента.

Видео:Telegram-канал Ural Mash

Напомним, 13 июня стало известно, что c 10 июня по 29 сентября 2021 года на Среднем Урале проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в школах, техникумах и колледжах.

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Екатеринбург
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