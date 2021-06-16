Студенту колледжа снизили оценку из-за зеленых волос и сережки в Екатеринбурге

На кадрах с места событий можно увидеть, как преподаватели оглашают оценки и останавливаются на имени выпускника Романа. Видео опубликовано в Telegram-канале Ural Mash.
То есть защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь «хорошо»,говорит преподаватель.
Также педагог поясняет, что необходимо было соблюдать дресс-код. Студент объясняет, что вся одежда осталась в другом городе, так как он переехал в Екатеринбург недавно.
И еще волосы, и еще серьга в ухе,отмечает второй преподаватель.
В колледже пояснили, что на данный момент исполняющий обязанности директора Юлия Игоревна направляется в министерство образования, поэтому прокомментирует инцидент позднее. В министерстве подчеркнули, что в ситуации разбирается заместитель министра Юрий Зеленов, сообщает Е1.
По его словам, в отношении педагогов, принимающих экзамен, будет проведено служебное расследование. Также будет пересмотрена оценка студента.
Напомним, 13 июня стало известно, что c 10 июня по 29 сентября 2021 года на Среднем Урале проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в школах, техникумах и колледжах.