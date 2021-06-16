Свыше 30 тагильских врачей получили благодарственные письма от Владислава Пинаева

В связи с наступающим профессиональным праздником свыше 30 сотрудников системы здравоохранения получили благодарственные письма от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке.

Также сотрудники городских больниц и поликлиник получили благодарности администрации города, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Фельдшер городской поликлиники № 4 Светлана Рыжова была удостоена почетных грамот главы города за многолетний труд и вклад в охрану здоровья. Аналогичную награду получил врач-анестезиолог-реаниматолог хирургического корпуса Демидовской городской больницы Михаил Миронов. Ваши верность долгу, профессионализм и лучшие человеческие качества особенно ярко проявились в период пандемии,подчеркнул Владислав Пинаев. Также временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин отметил, что на данный момент медицинские сотрудники воспринимаются как представители героической профессии. Горячкин поблагодарил тагильских врачей за работу в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Напомним, в конце мая стало известно, что глава госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин получил награду «За заслуги перед Свердловской областью» за борьбу с COVID-19. Награду за борьбу с коронавирусом получил глава госпиталя ветеранов в Екатеринбурге

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