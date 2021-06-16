Тагильский «Водоканал» наказан за нарушение санитарных требований к питьевой воде

Согласно картотеке Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, в отношении «Водоканал-НТ» вынесено постановление о назначении административного наказания по за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (ст.6.5 КоАП РФ).
Постановление вступило в законную силу 12 июня 2021 года. Для юридических лиц оно влечет штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, по итогам проверки прокуратуры в отношении «Водоканал-НТ» возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Учреждение не исполняло обязательства по договорам и не реагировало на заявки жителей города о затопленных подвалах своевременно.