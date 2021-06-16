Узнал спустя три месяца: миллион рублей выиграл в лотерею бетонщик из Краснотурьинска

Свердловчанин выиграл в лотерею 1 миллион рублей и узнал об этом только спустя три месяца после розыгрыша. Житель Краснотурьинска положил лотерейные билеты на шкаф и забыл о них.

Несколько билетов на 1369 тираж «Русского лото» житель Краснтурьинска Виктор Угнивенко приобрел перед новогодними праздниками, а проверил результаты розыгрыша и узнал о крупном выигрыше только весной 2021 года. В голове не укладывается, что я столько времени был миллионером и не знал об этом! прокомментировал мужчина пресс-службе лотереи «Столото». Фото: пресс-служба государственной лотереи «Столото» По словам Виктора, который работает бетонщиком, выигранные деньги он направит на покупку нового автомобиля. Напомним, в 1369-м тираже «Русского лото» один миллион рублей выиграл аналитик данных IT-технологий из Свердловской области. Миллион рублей в лотерею выиграл IT-специалист из Свердловской области

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