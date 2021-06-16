В РЭО считают, что отказ от РОП приведет к образованию «гор мусора»

В РЭО считают, что отказ от РОП приведет к образованию «гор мусора»
В РЭО считают, что отказ от РОП приведет к образованию «гор мусора»
Сегодня, 22:04ОбществоФото: pxhere.com
В России с 2022 года может начать действовать система расширенной ответственности производителей (РОП), которая перекладывает обязанность по утилизации упаковки на выпускающий ее бизнес.

В Российском экологическом операторе (РЭО) подсчитали, что в случае отказа от РОП общая площадь полигонов внутри России может сравниться по территории с тремя Грециями, сообщает сайт 360.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в рамках РОП будет происходить постепенный отказ от неперерабатываемых товаров.

«Это необходимо, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла и извлекать из отходов как можно больше вторичных ресурсов, которые можно переработать», — заявил он. По словам Буцаева, в развитых экономиках отходы уже давно являются ресурсами.

«Однако сегодня ежегодно в России образуется порядка 60 миллионов тонн ТКО, 94% которых отправляется на полигоны», — отметил Буцаев.

Отмечается, что при нынешней тенденции к 2050 году ежегодный прирост мусора в России будет составлять около 160 миллионов тонн. Буцаев считает, что единственный способ избежать такого апокалиптического сценария — начать как можно больше отходов вовлекать в оборот в виде вторичных ресурсов, а также отказаться от неперерабатываемых товаров вроде пластиковых трубочек или ватных палочек

В России механизм РОП работает уже несколько лет. Однако многие недобросовестные игроки часто подделывали акты об утилизации. По этой причине работу системы решили поменять в 2022 году.

«РОП будет способствовать максимальному сбору отходов и их утилизации, а вследствие этого, сокращению полигонных захоронений», — считает член комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владимир Марьев.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что механизм РОП — это простая схема, которая будет полезна для окружающей среды и экономики.

«Нужно, чтобы принцип „загрязнитель платит“ работал в нашей стране. Считаю, что нужно принимать закон, смотреть практику его применения, формировать регуляторику. Мы цивилизованная страна, и нужно этому соответствовать в такой сфере, как экологическое законодательство», — отмечает Исмаилов.

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