Высшую общественную награду получил детский сад № 135 в Нижнем Тагиле

Высшую общественную награду получил детский сад № 135 в Нижнем Тагиле
Высшую общественную награду получил детский сад № 135 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Высшей общественной наградой за выдающиеся успехи в области образования — национальной премией «Элита российского образования» награжден детский сад № 135 объединения «Солнечный круг» в Нижнем Тагиле.

Детский сад № 135 представил обобщенный опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на конкурс инноваций «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании», сообщили в управлении образования администрации города.

Работа была представлена в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация, реализующая программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей — 2021».

По итогам конкурса детский сад № 135 объединения «Солнечный круг» получил национальную премию «Элита российского образования».

Фото:Тагильский рабочий

Напомним, пять дипломов конкурса лучших театральных работ Свердловской области и фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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