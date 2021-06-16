За стрельбу на детской площадке задержан житель Екатеринбурга

За стрельбу на детской площадке задержан житель Екатеринбурга
За стрельбу на детской площадке задержан житель Екатеринбурга
Сегодня, 15:41ОбществоФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
33-летний мужчина задержан на стрельбу на детской площадке, которую он устроил в минувшие выходные в Екатеринбурге. Он перепугал всех соседей выстрелами в воздух из охолощенного оружия.

Мужчина стрелял в воздух из пистолета во дворе дома № 12 на улице Спутников в Екатеринбурге в воскресенье, 13 июня. Полицию на место происшествия вызвали соседи, сообщает «КП-Екатеринбург».

Когда во двор прибыла группа немедленного реагирования и наряд Росгвардии, нарушитель, увидев силовиков, бросил оружие на землю. Позже экспертиза показала, что пистолет Макарова, из которого он стрелял, был охолощенным.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее судимый екатеринбуржец заключен под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 8 июня после дорожного конфликта один из его участников устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге. Подозреваемого задержали полицейские.

Сюжеты:
Екатеринбург
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