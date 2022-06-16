4 аварийных дома будут снесены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле будут снесены двухэтажный трехквартирный дом на улице Кирова, 27 и двухэтажный 12-квартирный дом 1960 года постройки на улице Константина Пылаева, 41. В Уральце демонтируют одноэтажное многоквартирное здание на улице 8 Марта, 5, а в Канаве — на улице Сосновая, 1. Все объекты признаны аварийными.