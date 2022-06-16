4 аварийных дома будут снесены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле будут снесены двухэтажный трехквартирный дом на улице Кирова, 27 и двухэтажный 12-квартирный дом 1960 года постройки на улице Константина Пылаева, 41. В Уральце демонтируют одноэтажное многоквартирное здание на улице 8 Марта, 5, а в Канаве — на улице Сосновая, 1. Все объекты признаны аварийными.
Пред началом работ необходимо огородить территорию и согласовать с ресурсоснабжающими организациями отключение зданий от коммуникаций. Объекты должны быть снесены в течение 75 дней с момента заключения контракта.
Все необходимые материалы подрядчик будет доставлять и охранять на площадках за свой счет. Также на работников возлагается ответственность за пожарную безопасность и соблюдению санитарно-гигиенических норм.
После демонтажа и вывоза мусора нужно сделать обратную засыпку и планировку территории. При обнаружении дефектов, подрядчик должен устранить их в течение 10 дней.
Заявки от потенциальных исполнителей контракта принимаются до 24 июня 2022 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Напомним, в 2022 году запланирован демонтаж зданий в бывшей военной части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. На работы выделено 10 миллионов рублей.