Более 277 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

Более 277 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов
Более 277 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов
Сегодня, 17:30ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Свыше 277 тысяч свердловчан за долги временно отказано в праве выезда за границу.

Число лишенных возможности побывать за рубежом жителей Свердловской области к июню этого года на 40 тысяч человек превышает показатель за тот же период минувшего года. Уже почти триста тысяч проживающих в регионе граждан не смогут совершить зарубежные путешествия, пока не погасят задолженности.

А 15 июня судебные приставы и сотрудники транспортной полиции провели очередную акцию в Екатеринбурге. Все желающие, подойдя к ним и предъявив документы, могли на месте узнать полные сведения об имеющихся долгах.

Кроме того, узнать о величине собственных задолженностей и погасить можно через интернет — посредством сайта ГУФССП России по Свердловской области и онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств», рассказали в областной пресс-службе УФССП.

Сюжеты:
Новости УрФО
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