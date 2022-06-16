Более 277 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

Число лишенных возможности побывать за рубежом жителей Свердловской области к июню этого года на 40 тысяч человек превышает показатель за тот же период минувшего года. Уже почти триста тысяч проживающих в регионе граждан не смогут совершить зарубежные путешествия, пока не погасят задолженности.