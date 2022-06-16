Денис Буцаев рассказал о причинах проблем с тарифами в мусорной сфере

Во время своего выступления на ПМЭФ-2022 гендиректор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал о ключевых проблемах сферы обращения с ТКО. Об этом глава РЭО говорил на сессии “Экономика замкнутого цикла и экология”.

Руководитель РЭО сообщил, что сейчас в Российской Федерации работает 181 регоператор. Это достаточно устойчивая структура, но и у нее есть определенные трудности. Среди основных – тарификация. Дело в том, что в начале 2019 года регионы сами устанавливали “мусорные” тарифы, причем действовали по принципу “кто сколько захотел”, без привязки к инвестиционной составляющей. Итогом стало общее торможение инвестиционного процесса в отрасли и колоссальный разрыв в тарифах. Также Буцаев обратил внимание на то, что большая часть регионов всё ещё не выделила локации для мусорной инфраструктуры. А если участки определены, возникают другие проблемы, в том числе отсутствие документации и экспертизы. Из-за этого в прошлом году РЭО принял всего 5 таких проектов, а в этом вообще 3. Российский экологический оператор помогает регионам выбирать земельные участки. До 2024 года стоит задача построить около 850 объектов общей стоимостью примерно 450 млрд рублей. Отметил Денис Буцаев и инвестиционную составляющую работы РЭО. Сейчас компания может привлечь 100 млрд рублей и выдать их в качестве поддержки под 4-5%. По словам главы РЭО – это “беспрецедентно дешевые ресурсы”. Буцаев заметил, что регоператор стимулирует субъектов РФ к тому, чтобы они начинали работу по строительству инфраструктуры для сферы обращения с ТКО уже сейчас. При этом руководство регионов должно не только просить деньги, но и брать на себя определенные финансовые обязательства, а также работать с инвесторами.

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