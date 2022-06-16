ИРИ планирует выделить не менее миллиарда рублей на компьютерные игры в этом году

Как сообщает tass.ru, ИРИ займется финансированием части разработок, используя рыночные механизмы, чтобы вывести игры на восточные рынки. Гореславский рассказал об этом во время сессии "Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?", заметив, что в настоящее время среди жителей России немало тех, кто любит компьютерные игры, и специалистов, которые способны разрабатывать их с высоким качеством, так как они имеют "незашоренный" взгляд, не ограничены в своем творчестве крупными корпорациями, у которых уже есть состоявшийся маркетинг. И результат может оказаться очень неплохой. Поэтому ИРИ готов инвестировать в это направление, помогая не только таким разработчикам, как крупные компании, но и небольшим студиям, которых сегодня в России - десятки.
Ранее было озвучена информация о том, что ИРИ выделил отечественной компании Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") более 260 миллионов рублей на разработку компьютерной игры "Смута", действие которой приходится на Смутное время в истории России. Ее разработчики стали победителями конкурса для тех, кто создает национальный цифровой контент. Выделение денег идет на разработку концепции игры и ее реализацию. По информации, озвученной Гореславским, эта игра может быть создана ориентировочно через полтора года.