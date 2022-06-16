Кипяток месяц топил подземную теплотрассу на Вагонке в Тагиле

Горячий пар месяц валил из колодца теплотрассы напротив дома № 25 на улице Алтайской в Нижнем Тагиле. Местный житель неоднократно обращался в «Горэнерго», но проблему устранят лишь сегодня, 16 июня, после звонка редакции TagilCity.ru.

Месяц назад жители дома на ул. Алтайской, 25 забили тревогу: из люков, расположенных напротив их дома, начал валить горячий пар, рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин. Мужчина предположил, что под землей произошел прорыв трубопровода, и обратился в обслуживающую организацию МУП «Горэнерго-НТ», однако реакции не последовало. Начало парить после отключения горячей воды, видимо, делали опрессовку. Примерно месяц назад. Неоднократно звонил в «Горэнерго» — ноль действий от этой организации. А за горячее водоснабжение берут деньги исправно, только работать не хотят, возмутился он. Клубы пара появились после отключения горячей воды Фото: TagilCity.ru 16 июня редакция TagilCity.ru обратилась в обслуживающую организацию, где ответили, что проведут проверку. К вечеру в компании подтвердили, что произошел прорыв трубы. Сегодня будем отключать и ремонтировать, один дом попадет под отключение, отметил сотрудник МУП «Горэнерго-НТ». Напомним, предыдущая авария на сетях горячего водоснабжения произошла 3 июня, для ее устранения организации пришлось перекрыть участок Ленинградского проспекта. Из-за аварии на теплотрассе перекрыт участок Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

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