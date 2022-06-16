Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область

Мужчина сопоставляет это с тем, что в Екатеринбурге стала более активно работать миграционная политика – полицейские отлавливают граждан, незаконно находящихся на территории страны. Усиление контроля произошло из-за того, что возросло число преступлений, совершенных мигрантами.
Переезжая в более мелкие города, мигранты таким образом заботятся о своей безопасности. Сейчас, по словам Чавлеишвили, в более мелких городах стало больше «локальных диаспор». Перебираются в них целые семьи, а в гости к ним приезжают многочисленные родственники.
Отмечается, что за пять месяцев 2022 года в регион приехало в 2,4 раза больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. В основном, это граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.