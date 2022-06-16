Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область

Переезжая в более мелкие города, мигранты таким образом заботятся о своей безопасности. Сейчас, по словам Чавлеишвили, в более мелких городах стало больше «локальных диаспор». Перебираются в них целые семьи, а в гости к ним приезжают многочисленные родственники.