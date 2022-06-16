Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область

Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область
Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область
Сегодня, 11:11ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
Президент грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили рассказал, что мигранты начали перебираться из Екатеринбурга в более мелкие города региона.

Мужчина сопоставляет это с тем, что в Екатеринбурге стала более активно работать миграционная политика – полицейские отлавливают граждан, незаконно находящихся на территории страны. Усиление контроля произошло из-за того, что возросло число преступлений, совершенных мигрантами.

Переезжая в более мелкие города, мигранты таким образом заботятся о своей безопасности. Сейчас, по словам Чавлеишвили, в более мелких городах стало больше «локальных диаспор». Перебираются в них целые семьи, а в гости к ним приезжают многочисленные родственники.

Отмечается, что за пять месяцев 2022 года в регион приехало в 2,4 раза больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. В основном, это граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
мигрантыпереездтрудовые мигранты#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы