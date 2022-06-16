Минздрав заявил о выдаче детского питания жителям Горноуральского ГО в июле

Все жители Горноуральского ГО получат детское питание, с которым ранее у них возникли сложности. Ожидается, что поставка будет произведена в июле 2022 года. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Ранее жительнице Горноуральского ГО в поликлинике сказали, что по старым рецептам на молочную кухню питание выдаваться не будет. Однако позднее в Минздраве опровергли эту информацию и заявили, что питание предоставят сразу за несколько месяцев, чтобы дети могли получить положенные продукты. Сейчас многодетная семья, где воспитывают восемь детей, ожидает выдачу питания для младшего ребенка. Причиной задержки поставок стали сложности с ценообразованием. На данный момент уже проведен конкурс и выбран поставщик. Планируется, что детское питание будет выдано сразу за несколько месяцев. По результатам проведения аукциона и заключения контракта на поставку продукта на молочной основе для питания беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с утвержденной разнарядкой продукт будет направлен в ГАУЗ СО «Горноуральская РП». Ориентировочный срок поставки июль 2022 года, сообщили в Минздраве (ответ местным жителям имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru). Напомним, жители Горноуральского ГО и Староуткинска заявили, что у них возникли проблемы с получением детского питания на молочной кухне. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил решить данную проблему. В общей сложности, по словам губернатора, в Свердловской области бесплатное детское питание выдается 33 тысячам детей. Из них восьми тысячам ещё не исполнилось восьми месяцев. Им положена детская смесь. После исполнения восьми месяцев кухни предоставляют маленьким свердловчанам молоко, кефир и творог. На проблемы получения питания с молочной кухни пожаловались свердловчане Замена на сухую смесь осуществляется при условии, если семья проживает на отдалённой территории, куда регулярный подвоз свежего молока осложнён, либо при необходимости получения особого питания. Последний случай наступает при наличии у ребёнка аллергии на молоко. На проблемы получения питания с молочной кухни пожаловались свердловчане

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