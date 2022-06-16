На ПМЭФ 2022 банк "Открытие" подписал соглашения о сотрудничестве с регионами

Банк "Открытие" заключил несколько договоров о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума - 2022, том числе с ГК "МИЦ", администрациями Томской, Саратовской и Вологодской областей.

Издание newsnn.ru сообщает, что договор был подписан банком с главой УК "ГК "МИЦ" Владимиром Третьяковым. Сотрудничество между сторонами будет осуществляться по нескольким приоритетным направлениям, в том числе финансирование проектов строительства жилья, реализация зарплатных проектов, страхование рисков и расчетное обслуживание. В “Открытии” уверены, что заключение соглашения о сотрудничестве позволит улучшить условия проживания в Московском регионе. Кроме этого, в рамках ПМЭФ была достигнута договоренность о расширении сотрудничества по концессионным проектам по возведению социальных объектов и инфраструктуры между президентом - председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым и врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром. Стороны, помимо прочего, планируют вместе развивать программы финансирования строительства образовательных объектов, жилья, дорог, а также МСБ в регионе. Одной из важных социальных задач банка “Открытие” является повышение для населения и предпринимателей доступности и качества финуслуг, расширение зарплатных проектов среди организаций в сфере культуры, здравоохранения и образования. Михаил Задорнов выразил уверенность, что комплексный подход к сотрудничеству обеспечит отличные результаты не только для социально-экономического развития Томской области, но также для бизнеса группы “Открытие”. Владимир Мазур отметил, что банк “Открытие” обладает не только нужными компетенциями в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов, но также имеет многолетний опыт, доверие клиентов, что является основным для финансовой организации. Кроме этого, в рамках ПМЭФ был заключен договор между Михаилом Задорновым и главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Банк вместе с властями региона будет заниматься развитием зарплатных проектов, финансированием возведения жилых домов и кредитованием бизнеса, а также параллельно внедрять новые сервисы. Также на ПМЭФ заключили договор о сотрудничестве старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова и временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Одной из задач банка станет укрепление и развитие промышленного потенциала региона, а также обеспечение населения комплексными банковскими услугами высокого качества. «Саратовская область входит в десятку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства. Мы видим огромный потенциал для совместной работы», - заявила Смирнова. Она отметила, что банком “Открытие” будет рассмотрена возможность предоставления кредитов промышленным проектам и возведения объектов, которые реализуются по схеме ГЧП/концессий.

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