Норникель обсуждает с населением Мурманской области разработку месторождения лития

Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов рассказал о сроках проведения аукциона на месторождение и о начальной сумме торгов. По словам министра, аукцион состоится не ранее чем в III квартале 2022 года. Сумма минимального разового платежа составит около 590 миллионов рублей. Примерно два месяца назад компании «Росатом» и «Норникель» сообщили о намерении совместно заняться разработкой месторождения лития, а также дальнейшей переработкой добытого сырья, сообщают newizv.ru.