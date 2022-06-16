Норникель обсуждает с населением Мурманской области разработку месторождения лития

Участниками мероприятия также были сотрудники государственной корпорации «Росатом», администрация поселков и эксперты по защите прав коренных народов.
Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов рассказал о сроках проведения аукциона на месторождение и о начальной сумме торгов. По словам министра, аукцион состоится не ранее чем в III квартале 2022 года. Сумма минимального разового платежа составит около 590 миллионов рублей. Примерно два месяца назад компании «Росатом» и «Норникель» сообщили о намерении совместно заняться разработкой месторождения лития, а также дальнейшей переработкой добытого сырья, сообщают newizv.ru.
Руководитель «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что за счет добавления лития в линейку металлов компания укрепит свои позиции и останется ключевым поставщиком для производства аккумуляторов.
В начале недели в Общественной палате Мурманской области представители «Норникеля» рассказали о запланированных мероприятиях в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Участниками собрания также были правозащитники и представители экологических и контролирующих организаций. «Норникель» планирует провести аналогичные собрания в Москве, Чите и Норильске.
Сотрудники «Норникеля» рассказали, как заводы компании воздействуют на природу. На основе 11 ESG-аудитов специалисты сделали вывод о снижении вредных выбросов на промышленных точках. В ходе встречи обсуждали и возможность внедрения ESG-инициатив в регионах присутствия.
13 июня финское подразделение Nornickel Harjavalta представило проект расширения производства никеля. По словам разработчиков проекта, для его реализации будут открыты новые рабочие места.
Чтобы увеличить объемы производства, заявители должны будут оформить новое экологическое разрешение. Состоявшееся в Харьявалте мероприятие было посвящено большей частью оценке влияния расширения производства на окружающую среду.
Представитель Nornickel Harjavalta отметил, что рост объемов сырья и продукции не скажется на движении в центре города, расширение производства не приведет к ухудшению состояния рек и атмосферы региона, а шум в направлении населенного пункта не усилится.
Компания «Норникель» придерживается такой позиции, что необходимо заранее обсуждать производственные проекты со всеми заинтересованными сторонами и действовать в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.