С 15 июня в Бурятии проходит Первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока

Первая Байкальская ассамблея музеев ДВ сейчас проходит в столице Бурятии. Мероприятие началось 15 июня. Его организатором является минкульт региона. Для участия и выступления на заседаниях ассамблеи приглашены ведущие специалисты, работающие в федеральных российских музеях, а также в музеях субъектов РФ.

Встречи будут проходить до 18 июня, пишет mk.ru. В числе почетных гостей на Ассамблею прибудут председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина, советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой, заместитель полпреда представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, председатель Ассоциации музеев ДВ Виктор Шалай и руководитель департамента музеев и внешних связей Минкульта РФ Елена Харламова. В первый день ассамблеи прошла пленарная сессия «Культурный колониализм vs культурный федерализм». На сессии выступил зампредседателя правительства Республики Бурятия Баир Цыренов. В своей речи спикер отметил, что музей — это не просто помещения, где хранятся артефакты. Музеи играют важнейшую роль в воспитании патриотических чувств к Родине. Сегодня, в условиях постоянных попыток пересмотра истории, роль музеев крайне велика. Люди приходят в музей и видят, какой была Россия десять или сто лет назад. Проведение подобных мероприятий должно способствовать развитию музейного дела в стране, и ассамблея может стать для этого отправной точкой. На сессии обсуждались темы формирования и развития культурной политики в стране. В частности, речь шла об основных направлениях ее развития на уровне регионов. Рассматривались также вопросы выстраивания системы отношений между федеральными организациями и субъектами государства. В рамках ассамблеи состоятся круглые столы. Основные темы заседаний касаются выстраивания единой музейной экосистемы, клубов друзей и служб волонтеров при музеях, инклюзивных музейных практик. Участники также подискутируют на темы нематериального культурного наследия и культурного туризма, обозначат направления развития и возможности межмузейного стратегического взаимодействия. Организаторы ассамблеи не случайно остановили свой выбор именно на этих вопросах. По их мнению, данный тематический спектр позволит участникам мероприятия сформировать видение наиболее востребованных и активно развивающихся направлений в музейной сфере.

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