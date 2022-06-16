Осужденным ищут новое здание, а детское питание поступит в ГГО

Глава Нижнего Тагила нашел альтернативный вариант для будущего исправцентра, здания «Уралтрансбанка» выставили на продажу, а водка подешевела — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за четверг, 16 июня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter