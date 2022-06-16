Тагильский спецназ набирает отряд для участия в спецоперации на Украине

Тагильский спецназ набирает отряд для участия в спецоперации на Украине
Тагильский спецназ набирает отряд для участия в спецоперации на Украине
Сегодня, 10:56ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
12-й отряд специального назначения Росгвардии в Нижнем Тагиле открыл набор военнослужащих на должности снайпера, стрелка, пулеметчика, водителя стрелка-гранатометчика и стрелка-санитара. Требования к кандидату, условия и заработная плата, в том числе при участии в спецоперации на Украине, — в материале TagilCity.ru.

Тагильский спецназ начал комплектование 12-го отдельного отряда для службы по контракту. Заработная плата для бойцов начинается от 38 тысяч и растет в зависимости от выслуги и должности, а военные, которые отправятся в зону боевых действий, станут получать от 155 тысяч рублей.

Мы набираем вообще военнослужащих, в том числе для участия в спецоперации, отметил в беседе с редакцией TagilCity.ru старший помощник начальника штаба по строевой части.

Набор открыт на должности снайпера, стрелка, пулеметчика, водителя стрелка-гранатометчика и стрелка-санитара. Претендовать на них могут прошедшие ВВК кандидаты в возрасте от 18 до 50 лет. Будущий военный должен выполнять боевые задачи, в связи с чем главное требование — быть готовым к постоянному совершенствованию боевой выручки, силы и выносливости.

Военнослужащим по контракту предоставляются льготы и полный соцпакет: бесплатное медобслуживание, отпуск от 35 до 60 суток с оплатой проезда, безвозмездная ипотека, компенсация на съем жилья, льготные путевки в санаторий, особое исчисление выслуги (1 год службы за 1,5 года). Бонус для иногородних жителей, желающих вступить в ряды отряда, — предоставление служебного жилья.

Напомним, в настоящее время тагильские спецназовцы принимают участие в спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В конце мая из зоны боевых действий вернулись 86 бойцов.

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