Знакомые убитой омички-педагога рассказали о муже-тиране и его угрозах

После того, как Елена была убита, ребенка забрали из семьи в реабилитационный центр. Брат умершей матери считает, что у ее сына стресс, так как мама пропала, а сам он находится в неизвестном месте. Они с супругой решили забрать мальчика к себе, но для этого требуется собрать документы. На данный момент им даже неизвестно в каком состоянии ребенок. Он постоянно спрашивает маму, а у родственников нет возможности его подготовить. Они переживают, что кто-то другой сообщит ему о кончине матери.