Знакомые убитой омички-педагога рассказали о муже-тиране и его угрозах

После ухода от мужа жительница Омска переехала жить к своей маме. По словам соседей, дом у них всегда был неспокойным, а также часто сменялись жильцы. Поэтому многие узнали о том, что девушка проживает в их доме только после ее гибели.
Одна из жительниц соседнего дома видела момент нападения, но не стала вмешиваться. Она услышала крики и хрипы, а затем как уходит мужчина. Женщине показалось, что девушку сбила машина и думала, что кто-то вызовет скорую помощь.
В то же время погибшую начали искать коллеги. Девушка работала в Омском институте водного транспорта. Многим было известно об угрозах, поэтому супружеская пара забирала ее на работу, а оттуда уже встречал старший брат.
В день гибели девушка по телефону сообщила, что уже собирается выходить вместе с ребенком, но коллеги так и не дождались ее. Они отправились в детский сад, где им сказали, что педагог не приводила ребенка. Коллеги решили пойти к ее дому, где уже увидели накрытое простыней тело, полицию и скорую. По их словам, знакомую они узнали по ботинкам.
После произошедшего коллеги начали искать ребенка, так как думали, что погибшая должна была увести его в садик. Однако позднее оказалось, что мальчик был у бабушки с дедушкой, а о том, что девушка собиралась выйти вдвоем с сыном она сказала автоматически.
Еще одна коллега погибшего педагога рассказала, что Елена (имя изменено — прим. ред) не жаловалась на мужа. Она вышла за него рано замуж, примерно в 17 лет. Он был ее старше. Мужчина тоже работал в институте, но разнорабочим. Коллега Елены отзывается о нем, как о собственнике, который запрещал краситься, обстригать волосы, носить обтягивающую одежду.
При этом она была фактически главным кормильцем в семье. Они взяли в ипотеку старенький дом. Жили очень скромно. Надо было выплачивать ипотеку и как-то самим жить. Мы, коллеги, отдавали им свою старую мебель. Лена даже никогда не покупала себе новые вещи,рассказывает женщина.
По ее словам, пара несмотря на все жила мирно, но после рождения сына все изменилось. Сама Лена похудела и расцвела после родов, а муж стал ее ревновать к студентам. Общение, рассказывает коллега, портились, сначала все было только на словах, а затем уже муж стал бить супругу. Однако Елена все равно старалась сохранить семью.
В какой-то момент мужчина стал сильно пить, устраивал скандалы и дрался. Сначала девушка сбегала к подругам, но потом развелась с ним и переехала к маме-инвалиду, которая начала терять зрение, а через несколько лет ослепла.
Игорь отпустить бывшую жену не смог, а потому начал ее преследовать. Он присылал смс с угрозами об убийстве, рассказывал, где и как будет убивать женщину. Следил за ней. Однажды он подкараулил девушку возле садика и напал на нее.
Пострадавшая, по словам коллег, трижды писала заявление в полицию, но каждый раз получала отказ от возбуждения уголовного дела. С бывшем мужем проводили беседы, в которых он говорил, что жена не дает видеть сына и на этом все заканчивалось, говорит еще одна коллега погибшей, сообщает «Город55».
После того, как Елена была убита, ребенка забрали из семьи в реабилитационный центр. Брат умершей матери считает, что у ее сына стресс, так как мама пропала, а сам он находится в неизвестном месте. Они с супругой решили забрать мальчика к себе, но для этого требуется собрать документы. На данный момент им даже неизвестно в каком состоянии ребенок. Он постоянно спрашивает маму, а у родственников нет возможности его подготовить. Они переживают, что кто-то другой сообщит ему о кончине матери.
Сама Елена работала в вузе психологом. Она выкладывала в соцсети фото, на которых она с ребенком и мужем держатся за руки. Она рассказывала в постах, как создать счастливую семью. Однако сама себе помочь, она не смогла. Бывший супруг зверски убил женщины, нанеся ей несколько ударов ножом и бросив истекать кровью. Мужчина после этого сам сдался полиции.