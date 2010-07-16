Аномальная жара может привести к росту цен на продукты

Газета "Ведомости" приводит неутешительную статистику. Так, Ульяновская область соберет в 4 раза меньше зерна, чем в 2009-ом, Челябинская - в три раза, Пензенская - в два. В Оренбургской области и Башкирии из-за жары погибла треть посевов. Все это отразится на стоимости зерна. Оно может подорожать примерно в два раза. Это, в свою очередь, приведет повышению цен на хлеб.