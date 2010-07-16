Аномальная жара может привести к росту цен на продукты
16 июля 2010, 16:36ОбществоОльга
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Жара, которая обрушилась на Россию, может нанести серьезный ущерб экономике страны. Специалисты не исключают, что засушливая погода вызовет рост инфляции.
Газета "Ведомости" приводит неутешительную статистику. Так, Ульяновская область соберет в 4 раза меньше зерна, чем в 2009-ом, Челябинская - в три раза, Пензенская - в два. В Оренбургской области и Башкирии из-за жары погибла треть посевов. Все это отразится на стоимости зерна. Оно может подорожать примерно в два раза. Это, в свою очередь, приведет повышению цен на хлеб.
Впрочем, добавляет издание, зерно - не единственная проблема. От жары гибнут овощи и кормовые. Это тоже может вызвать рост цен. Если корма для скота подорожают, то стоимость молока и мяса также увеличится. До конца года рост цен на продовольствие может составить 10-15%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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