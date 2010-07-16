Дебют Чарли Чаплина
16 июля 2010, 16:18ОбществоОльга
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Найден первый фильм Чарли Чаплина.
Это немая короткометражка, которая считалась безвозвратно утраченной. Картина, в которой Чаплин сыграл роль полицейского, была куплена на одном из аукционов киноисториком Полом Геруцки.
Покупая раритетный десятиминутный комедийный фильм, он и не мог представить, что на деле приобрел первую ленту с Чаплиным.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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