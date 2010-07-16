Доступ в Интернет по беспроводному каналу упростится

Как отмечает ГородФМ, процедура, которая ранее занимала у провайдеров до года, теперь потребует всего 3-4 месяца. Тем не менее провайдерам все равно придется проводить экспертизу и получать разрешение от Роскомнадзора.

Предполагается, что благодаря новому решению расценки на доступ пользователей в Сеть по беспроводному каналу могут снизиться. Кроме того, кафе и другим организациям станет проще обеспечить посетителей бесплатным беспроводным доступом.

В будущем власти планируют также отменить норму, по которой граждане должны согласовывать установку в квартире точки беспроводного доступа. Сейчас многие не подозревают об этом требовании, а развертывание таких сетей почти не влияет на эфир.