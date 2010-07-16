Гостей выставки обслуживают 19 предприятий торговли и общепита г. Нижний Тагил

Они охотно дегустируют блюда русской и кавказской кухни, которые представлены в широком ассортименте. Сувенирами торгуют 10 предпринимателей и предприятий из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Кировграда. Приобретают гости сувениры с символикой «Обороны и защиты 2010», видами Нижнего Тагила и Екатеринбурга.