Гостей выставки обслуживают 19 предприятий торговли и общепита г. Нижний Тагил
16 июля 2010, 17:02ОбществоОльга
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Шашлыками, блинами и русским квасом угощают 19 предприятий торговли и общественного питания участников и гостей выставки «Обороны и защиты-2010».
Они охотно дегустируют блюда русской и кавказской кухни, которые представлены в широком ассортименте. Сувенирами торгуют 10 предпринимателей и предприятий из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Кировграда. Приобретают гости сувениры с символикой «Обороны и защиты 2010», видами Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
16 и 17 июля выставка работает для всех желающих.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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