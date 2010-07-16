Из-за жары Роспотребнадзор ужесточает правила хранения продуктов
16 июля 2010, 09:01ОбществоОльга
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Из-за жаркой погоды, установившейся во многих регионах России, Роспотребнадзор ужесточил правила хранения продуктов. Изменения коснутся также состава меню детских лагерей.
По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, сотрудники, работающие в сфере оптовой и розничной продажи продуктов питания, должны "строго соблюдать сроки их реализации", а работники общепитов обязаны тщательно проводить термическую обработку продуктов при приготовлении блюд.
Глава Роспотребнадзора также заявил о необходимости исключить из меню детских лагерей блюда из скоропорящихся продуктов, например, макароны по-флотски.
Онищенко обратил внимание и на то, что в последнее время увеличилось число утонувших. По его мнению, этот факт связан с тем, что в жаркую погоду россияне много времени проводят у водоемов. Главный санитарный врач России призвал граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.
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