Из-за жары Роспотребнадзор ужесточает правила хранения продуктов

По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, сотрудники, работающие в сфере оптовой и розничной продажи продуктов питания, должны "строго соблюдать сроки их реализации", а работники общепитов обязаны тщательно проводить термическую обработку продуктов при приготовлении блюд.

Онищенко обратил внимание и на то, что в последнее время увеличилось число утонувших. По его мнению, этот факт связан с тем, что в жаркую погоду россияне много времени проводят у водоемов. Главный санитарный врач России призвал граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.