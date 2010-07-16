Картин из музея искусств г. Нижний Тагил в сгоревшем центре Грабаря не было

Нижнетагильские музейщики сотрудничают с реставрационным центром имени Грабаря уже несколько десятилетий. За это время на базе московского центра отреставрировано около 100-а произведений из коллекции нижнетагильского музея искусств.

Марина Агеева считает, что пожар в центре Грабаря нанес непоправимый ущерб российской культуре. Реставрационный центр имени Грабаря - старейший в России. В нем хранятся экспонаты ведущих музеев страны. Пожар там вспыхнул накануне. Из здания вывезено более 60 картин и 50 графических работ, сообщает "Интерфакс". Ценности перемещены в специальное хранилище Минкульта. Работы по их эвакуации продолжались всю ночь. Пока неизвестно, сколько произведений искусства уничтожил пожар.