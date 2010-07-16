Лондонский хор спел код ДНК

Произведение, названное "Аллели", исполнил Новый лондонский камерный хор в здании Королевского медицинского общества. А до этого у каждого из 40 участников хора были взяты образцы ДНК для расшифровки.

"В молодости я постоянно пел в хоре и сам кое-что писал, так что я знал, что последовательность нот слегка напоминает генетическую последовательность. Я проконсультировался с настоящим композитором и убедился в том, что так оно и есть и что возможно создать нечто из генетических цепочек", - цитирует портал www.jerelo.com.uaученого Морли.