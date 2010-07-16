Лондонский хор спел код ДНК
16 июля 2010, 08:33ОбществоОльга
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Доктор наук Эндрю Морли и музыкант Майкл Зев Гордон создали произведение для хора, состоящее из положенного на музыкальные ноты ДНК человека.
ДНК человека состоит всего из четырех компонентов, Эндрю Морли пришло в голову сопоставить их с нотами. Музыкант Майкл зев Гордон создал на основе идеи ученого мелодию.
Произведение, названное "Аллели", исполнил Новый лондонский камерный хор в здании Королевского медицинского общества. А до этого у каждого из 40 участников хора были взяты образцы ДНК для расшифровки.
"В молодости я постоянно пел в хоре и сам кое-что писал, так что я знал, что последовательность нот слегка напоминает генетическую последовательность. Я проконсультировался с настоящим композитором и убедился в том, что так оно и есть и что возможно создать нечто из генетических цепочек", - цитирует портал www.jerelo.com.uaученого Морли.
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