Милиционеры г. Нижний Тагил готовятся охранять порядок на праздновании Дня Металлурга

Для обеспечения порядка туда будет направлено большое количество сотрудников милиции, рассказал нам начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. Также, по его словам, ежедневно на выставке «Оборона и защита 2010» за порядком следят 450 милиционеров. Выставка проходит без эксцессов.