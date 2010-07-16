Милиционеры г. Нижний Тагил готовятся охранять порядок на праздновании Дня Металлурга
16 июля 2010, 17:28ОбществоОльга
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Сегодня для нижнетагильских милиционеров очень напряженный день. В 17.00 на стадионе «Уралец» соберутся тысячи человек, чтобы отпраздновать День металлурга.
Для обеспечения порядка туда будет направлено большое количество сотрудников милиции, рассказал нам начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. Также, по его словам, ежедневно на выставке «Оборона и защита 2010» за порядком следят 450 милиционеров. Выставка проходит без эксцессов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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