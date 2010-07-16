Милиционеры ГОМ-2 в г. Нижний Тагил наконец-то нашли собственное здание
16 июля 2010, 17:20ОбществоОльга
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Милиционерам ГОМ-2 наконец-то нашли собственное здание. До сих пор ГОМ-2 было единственным отделением милиции в городе, не имевшем своего здания.
Сотрудники ютились в четырех квартирах на Дружинина городского жилого фонда. Десятилетиями ожидалось решение этого вопроса, и вот, наконец, здание для милиции нашли, рассказал нам начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.
Это закрытая год назад школа на въезде в Горбуново. К сожалению, в центре Гальянки здания не нашлось. Возможно, не всем жителям района будет удобно приходить в милицию. Но опорные пункты сохранятся по старым адресам.
А сейчас УВД ищет средства для ремонта здания бывшей школы и переоборудования его под милицейские нужды.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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