На границе Европы и Азии заложили международный сад камней
16 июля 2010, 16:41ОбществоОльга
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На 17-ом километре Московского тракта установили 4-тонную глыбу светло-зеленого змеевика родом из Италии.
Проект осуществляют геологи Горного университета совместно с администрацией Екатеринбурга. Ожидается, что каменных экспонатов, которые разместятся на аллеях будущего сада, окажется несколько десятков из разных стран.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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