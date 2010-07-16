На молодежном форуме "Селигер" утонул студент
В четверг вечером На Селигере утонул участник всероссийского молодежного форума. По данным РИА Новости, ЧП произошло примерно в 20.30.
Утро.ru , ссылаясь на организаторов форума, уточняет, что погибшего звали Виталий Спесивых, и он приехал на Селигер в рамках "Зворыкинского проекта". Активисту было 20 лет, и он учился в МАИ.
"Как стало известно, он не умел плавать, но вместе с друзьями пытался сделать сальто на воде. Друзья долго не могли его найти, затем нащупали бездыханное тело на дне. Приехала "скорая", врачи пытались его откачать, но было уже поздно", - цитирует РИА Новости очевидца трагедии.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Селигер-2010" проходит в Тверской области, его участниками являются около 20 тысяч молодых людей со всей России. С 10 по 19 июля на форуме проходит "Зворыкинский проект", на который приехал погибший,посвященный инновациям и техническому творчеству.