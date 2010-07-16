На молодежном форуме "Селигер" утонул студент

Утро.ru , ссылаясь на организаторов форума, уточняет, что погибшего звали Виталий Спесивых, и он приехал на Селигер в рамках "Зворыкинского проекта". Активисту было 20 лет, и он учился в МАИ.

"Как стало известно, он не умел плавать, но вместе с друзьями пытался сделать сальто на воде. Друзья долго не могли его найти, затем нащупали бездыханное тело на дне. Приехала "скорая", врачи пытались его откачать, но было уже поздно", - цитирует РИА Новости очевидца трагедии.