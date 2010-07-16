Первые контракты подписаны на выставке «Оборона и защита 2010» в г. Нижний Тагил

Еще 13 предприятий сейчас решают вопрос о подписании контрактов. Всего в рамках выставки «Оборона и защита 2010» состоялось 220 встреч.

Среди новинок экспозиции - стенд Нижнего Тагила. Впервые за двадцать лет работы тагильских выставок представлен проект, представляющий гостям все достопримечательности города. Как рассказал нам заместитель главы администрации Нижнего Тагила по экономике и финансам Андрей Ларин, стенд помогает гостям узнать не только о промышленных гигантах города, но и о его истории.