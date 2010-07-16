Рок-н-ролл на погрузчиках возможен

Водители работают на показах техники уже более пяти лет. Однажды на Васильевском спуске в Москве они устроили на погрузчиках импровизированные соревнования по баскетболу, а на другом показе ковшами открывали пивные бутылки, чем вызвали настоящий восторг у публики, сообщает пресс-центр выставки.