Рок-н-ролл на погрузчиках возможен
16 июля 2010, 16:52ОбществоОльга
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Это доказали водители-испытатели Уралвагонзавода Андрей Попов и Владимир Коновалов. На погрузчиках УВЗ ПУМ-500У они провели мастер-класс по «спортивным танцам» на автомобилях в рамках выставки "Оборона и защита - 2010".
На выставке «Оборона и защита – 2010» под ритмичные музыкальные композиции тяжелые машины совершали сложнейшие маневры с навесным оборудованием.
Водители работают на показах техники уже более пяти лет. Однажды на Васильевском спуске в Москве они устроили на погрузчиках импровизированные соревнования по баскетболу, а на другом показе ковшами открывали пивные бутылки, чем вызвали настоящий восторг у публики, сообщает пресс-центр выставки.
Автопогрузчики ПУМ-500У тагильчане поставляют в Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Москву, другие регионы России и страны ближнего зарубежья.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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