Российские автомобили предложили считать нанотоваром

Газета "Ведомости" пишет, что при производстве сложных изделий, например автомобиля, могут использоваться готовые детали с нанокомпонентами (светодиоды, специальные шины). В этом случае, полагает Росстат, в статистике наноиндустрии нужно учитывать стоимость всего автомобиля, а не только его "наночастей".

"АвтоВАЗ" использует светодиоды для подсветки приборной панели и клавиш управления, а также в дополнительном стоп-сигнале и в подсветке двери. На автомобилях "ГАЗ" светодиодов нет, но нанопорошки используются при литье металла.

Газета отмечает, что критерии продукции наноиндустрии не закреплены законодательно или в документах правительства. При этом автомобиль со светодиодом не может считаться нанотехнологичным товаром, потому что светодиод не улучшает его характеристик.