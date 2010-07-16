Стенд «Евраза» на «Иннопроме» стал местом обсуждения задач российской металлургии
16 июля 2010, 17:12ОбществоОльга
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Зам.председателя Правительства России Игорь Сечин, полпред президента на Урале Николай Винниченко и губернатор Александр Мишарин посетили стенд «Евраза» на Уральской международной выставке промышленности и инноваций «Иннопром-2010».
Председатель Совета директоров «Евраза» Александр Абрамов и управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев познакомили гостей с масштабными программами модернизации производства и технологиями, внедряемыми на предприятиях компании. Игорь Сечин и Александр Мишарин дали высокую оценку деятельности «Евраза» и отметили большое значение компании для экономики региона и всей страны, отметили в департаменте по связям со СМИ «Евраза».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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