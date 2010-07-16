Стенд «Евраза» на «Иннопроме» стал местом обсуждения задач российской металлургии

Председатель Совета директоров «Евраза» Александр Абрамов и управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев познакомили гостей с масштабными программами модернизации производства и технологиями, внедряемыми на предприятиях компании. Игорь Сечин и Александр Мишарин дали высокую оценку деятельности «Евраза» и отметили большое значение компании для экономики региона и всей страны, отметили в департаменте по связям со СМИ «Евраза».