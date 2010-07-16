В г. Нижний Тагил появился памятник металлургам

Самым значимым для города подарком стал памятник металлургам. Торжественное открытие 14-метрового монумента состоялось 16 июля у подножья Лисьей горы. В церемонии открытия приняли участие глава города Валентина Исаева, вице-президент "Евраза" Дмитрий Сотников, управляющий директор ОАО "НТМК" Алексей Кушнарев, работники НТМК, представители общественности, горожане.

Необходимость установки такого памятника в городе, который развивался и рос вместе с металлургией, назрела уже давно. Это отметили все выступавшие. Алексей Кушнарев выразил надежду, что памятник станет одним из любимых мест отдыха тагильчан.

Автор скульптурной композиции - тагильский скульптор, член Союза художников России Владимир Павленко. Скульптурная композиция представляет собой три монолита, выполненных из серого гранита. В верхней части памятника расположены три фигуры, отлитые из бронзы. Они характеризуют три поколения металлургов – прошлого, настоящего и будущего.

Место установки памятника было выбрано не сразу. Первоначальный вариант, площадь перед железнодорожным вокзалом, сменил более подходящий для такого значимого объекта - подножье Лисьей горы. В этом историческом районе города памятник соседствует со сторожевой башней на Лисьей горе и заводом-музеем. Возможно, он станет еще одним символом Нижнего Тагила.

Открытием памятника металлургам программа праздования Дня металллура не ограничилась. Традиционо в этот день "Евраз" запускает новое оборудование. В этом году в эксплуатацию были пущены новые печи в колесобандажном цехе НТМК. Новое оборудование позволит повысить качество выпускаемых колес. «Завершив модернизацию колесопрокатного производства, НТМК упрочил свои позиции на российском рынке и расширит возможности для поставки продукции на экспорт», - отметил управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев.

В программу празднования Дня металлурга также включены открытие фотовыставки "Мы делаем мир сильнее" и праздничный фейерверк, который состоится 17 июля на набережной Тагильского пруда.