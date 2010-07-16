В г. Нижний Тагил прошел закрытый показ танка Т-95
Вечером 14 июля на выставке "Оборона и защита - 2010" прошел закрытый показ нового танка Т-95, созданием которого занимается "Уралвагонавод".
Как заявил агенству ИТАР-ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин, список лиц, получивших доступ на показ новой техники, был определен "Рособоронэкспортом".
В числе "избранных" оказались генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко, директор ФКП НТИИМ Валерий Руденко и несколько других специалистов, имеющих доступ к секретной информации.
Новую разработку показали также министру промышленности и торговли Российской Федерации Виктору Христенко. Для высокого гостя со стоявшего зачехленным танка сняли тент, экипаж завел турбину и сделал небольшой круг по полигону. После небольшого обсуждения новинки и общения министра с экипажем танк снова покрыли тентом.
Пока в секрете держатся не только тактико-технические характеристики машины, но даже ее облик. Впрочем, в прессе уже назывались самые общие и главные особенности танка "четвертого поколения", как называют Т-95: пушка и автоматическое устройство заряжания боеприпасов установлены в низкой башне, а экипаж - в передней части в капсуле из брони. Это призвано повысить степень защищенности людей, сделать машину менее заметной, пишет Российская газета.