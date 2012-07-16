Гуманитарную помощь для Кубани выбросили на свалку

У города Ревда, где располагается пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кубани, несколько тонн одежды, обуви и детских игрушек были выброшены в лесу недалеко от автодороги. Нашли эту свалку спустя день после начала окружного сбора вещей для пострадавших от наводнения, передает информационное агентство РБК.

Мнения о сложившейся ситуации и истинном предназначении этой находки разделились.

Заместитель директора центра социального обслуживания населения (ЦСОН) города Лариса Булатова, как сообщает Life News, заявила:

Судя по набору вещей и их состоянию, это, несомненно, гуманитарная помощь. Никого не хочу обвинять заранее, но мы будем разбираться.

Директор комплексного ЦСОН Лариса Федоренко отрицает причастность груза к их организации. Она объясняет это тем, что они принимают только новые вещи, а среди найденного почти вся одежда и обувь поношены. Однако очевидцы утверждают, что вещи были новыми.

Начальник управления социальной защиты населения Ревды Ольга Тучева в интервью радио «ВестиFM» уверяет, что найденные вещи не имеют никакого отношения к гуманитарному грузу. Она предположила, что эти вещи выбросили жители окрестных домов. Большинство из них в свою очередь уверены, что вся эта куча вещей предназначалась для пострадавших от наводнения людей. Некоторые уже начали растаскивать пакеты с одеждой. Местная администрация пока не решила, что делать с находкой.