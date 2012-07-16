Гуманитарную помощь для Кубани выбросили на свалку
Жители Свердловской области нашли на свалке в поселке Кунгурка рядом с городом Ревда вещи, предназначенные для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае. Руководство центра приема гуманитарной помощи города не знает, кто и зачем выбросил на свалку пакеты с одеждой и обувью для пострадавших на Кубани.
У города Ревда, где располагается пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кубани, несколько тонн одежды, обуви и детских игрушек были выброшены в лесу недалеко от автодороги. Нашли эту свалку спустя день после начала окружного сбора вещей для пострадавших от наводнения, передает информационное агентство РБК.
Мнения о сложившейся ситуации и истинном предназначении этой находки разделились.
Заместитель директора центра социального обслуживания населения (ЦСОН) города Лариса Булатова, как сообщает Life News, заявила:
Судя по набору вещей и их состоянию, это, несомненно, гуманитарная помощь. Никого не хочу обвинять заранее, но мы будем разбираться.
Директор комплексного ЦСОН Лариса Федоренко отрицает причастность груза к их организации. Она объясняет это тем, что они принимают только новые вещи, а среди найденного почти вся одежда и обувь поношены. Однако очевидцы утверждают, что вещи были новыми.
Начальник управления социальной защиты населения Ревды Ольга Тучева в интервью радио «ВестиFM» уверяет, что найденные вещи не имеют никакого отношения к гуманитарному грузу. Она предположила, что эти вещи выбросили жители окрестных домов. Большинство из них в свою очередь уверены, что вся эта куча вещей предназначалась для пострадавших от наводнения людей. Некоторые уже начали растаскивать пакеты с одеждой. Местная администрация пока не решила, что делать с находкой.
Удар стихии обрушился на Краснодарский край в ночь с 6 на 7 июля. Жертвами природного катаклизма стали, по последним данным, более 170 человек. Официальной причиной наводнения власти называют ливневые дожди, из-за которых реки вышли из берегов.