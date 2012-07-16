Иннопром подарил Тагилу еще одно соглашение: Водоканал и правительство Свердловской области теперь партнеры

Теперь в Нижнем Тагиле может всерьез улучшиться качество уже не только сточных вод, благодаря новейшим биологическим очистным сооружениям, но и питьевой воды. Этому будет способствовать помощь свердловского правительства.

Рад, что нам удалось достичь взаимопонимания , - отметил Усольцев. - Цель достигнутых договоренностей - снижение экологической нагрузки на водоемы Нижнего Тагила. Для этого нами была даже разработана специальная экологическая программа, рассчитанная на 10 лет. Мы продолжим ее реализацию совместно с областными властями. В результате совместных усилий нам удастся поднять качество питьевой воды на более высокий уровень.