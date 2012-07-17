Испанцы из Aspid анонсировали четырехместный суперкар

Спорткар Invictus, анонсированный с помощью малочисленных тизеров, должен стать ярче, мощнее и роскошнее. Спорткар построен вокруг алюминиевой рамы, а в конструкции кузова используются карбон, высокопрочные стали, применяющиеся в космической промышленности, и композитные пластики. В итоге вес почти 4,5-метрового Invictus составляет всего 990 кг. В качестве силового агрегата использован 4,4-литровый турбированный V8 от BMW, развивающий 450 лошадиных сил. Мощность на задние колеса передается с помощью роботизированной КПП с двумя сцеплениями, снабженной дополнительными лепестками переключения передач на руле. До 100 км/ч спорткар сможет разгоняться менее, чем за 3 секунды, а его максимальная скорость должна превысить 300 км/ч. Стоит отметить, что Aspid GT-21 Invictus получил посадочную формулу 2+2 и будет выпускаться ограниченным тиражом – не более 250 экземпляров в год.