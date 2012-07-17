Компания Nissan представила новое поколение Note

От выставочного экземпляра товарную модель отличают слегка видоизмененные передний и задний бампер, иные корпуса наружных зеркал, более плавный изгиб задних стоек, графика оптики на корме и галогеновые передние фары. Дизайн интерьера пятиместной машины во многом повторяет стилистику салона шоу-кара, отмечает портал Kolesa.ru . Новый Nissan Note будет доступен с двумя 3-цилиндровыми бензиновыми моторами объемом 1.2 литра в атмосферном варианте и с механическим нагнетателем. Характеристики силовых установок в компании не уточняют. Европейская премьера новинки пройдёт в начале следующего года.