Концерт группы «Чингизхан» и праздничный фейерверк в Нижнем Тагиле обошлись без происшествий (ВИДЕО выступления)
16 июля 2012, 16:35Общество
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В выходные в Нижнем Тагиле прошли масштабные гуляния, посвященные Дню металлурга и 20-летию корпорации ЕВРАЗ. 14 июля на Театральной площади состоялся концерт звезд местного масштаба и знаменитостей из Германии, исполнителей мирового хита «Казачок» группы «Чингизхан».
После концерта с обычной 20-минутной задержкой под громкие звуки музыки, доносившиеся из грузовика с аппаратурой, состоялся праздничный салют. 15 июля праздничная программа продолжилась, но уже на территории парка имени Бондина.
Несмотря на большие скопления людей, многие из которых были навеселе, ни одно происшествие во время праздничных мероприятий 14 июля зарегистрировано не было. Тагильчане оказались благоразумны и не стали портить праздник ни себе, ни окружающим. А безопасность празднующих обеспечивали 150 сотрудников полиции и 40 сотрудников частных охранных организаций, рассказали в пресс-службе Нижнетагильского УМВД.
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