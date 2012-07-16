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Концерт группы «Чингизхан» и праздничный фейерверк в Нижнем Тагиле обошлись без происшествий (ВИДЕО выступления)
Сюжеты:
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Концерт группы «Чингизхан» и праздничный фейерверк в Нижнем Тагиле обошлись без происшествий (ВИДЕО выступления)

16 июля 2012, 16:35Общество
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