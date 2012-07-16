На ул. Басова украли люки: водители вынуждены объезжать дыры через «сплошную» (ФОТО)

Притом, крышки сняты так, что на расстоянии в полметра теперь на дороге две глубокие дыры. Беда в том, что полосы движения там разделены сплошной линией разметки. В итоге у водителей нет выбора, кроме как нарушать правила.

Никаких предупреждающих знаков там нет, не говоря уже о временной схеме проезда. Как рассказал TagilCity.ru представитель ОД «Тагил без ям», по факту на дороге был сделан звонок в ГИБДД.

В ГИБДД мне ответили, что выпишут предписание. Как скоро люки закроют, неизвестно. Кстати, на фото видно, что «сплошная» подтерлась... там и пешеходный переход уже слабо виден, хотя рисовали совсем недавно активист движения «Тагил без ям».

Таким образом, водители, кому сегодня лежит дорога через ул. Басова, лучше продумать путь объезда, вряд ли проблема решится к вечеру.