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На ул. Басова украли люки: водители вынуждены объезжать дыры через «сплошную» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ул. Басова украли люки: водители вынуждены объезжать дыры через «сплошную» (ФОТО)

16 июля 2012, 14:59Общество
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