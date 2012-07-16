Нижнетагильский строительный техникум продолжает набор абитуриентов

Нижнетагильский строительный техникум продолжает набор на бюджетные и коммерческие места на базе 9- и 11-ти классов, форма обучения дневная и заочная. Техникум предлагает широкий спектр специальностей. НТСТ для иногородних студентов имеет общежитие, существует возможность для людей, имеющих только 9 классов образования, на заочной форме обучения получить среднее образование (11 классов), а затем профессиональное образование по любой из 9-ти специальностей техникума.

В ходе учебы будет интересно узнать про составные части целого здания, так называемые архитектурные элементы. Специалисты среди них различают архитектурный декор, фасадный декор и многие другие. Для каждого вида декор монтажа используют различные материалы. Это может быть как стеклокомпозит, так и фибробетон - все зависит от исполнения дизайна.