Пока Куйвашев средства Тагилу выделять не намерен: «Кому деньги давать? Определите лидера»
16 июля 2012, 16:40ОбществоЕвгения
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На конференции «Дороги Урала» (форум «Иннопром-2012») один из нижнетагильских чиновников спросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, собирается ли он вкладывать серьезные средства в строительство и ремонт дорог города.
Кому я должен деньги давать? – нахмурился губернатор. – Мне помнится, что деятельность мэра оценили на «неудовлетворительно». Определитесь в приоритетах, лидерах. У вас там ни одного автобуса нет... Должна быть стабильность в городе.
Губернатор уже анонсировал свою программу «Столица», которая, в первую очередь, направлена на строительство и ремонт дорог в Екатеринбурге. Однако «ЗаЕКАДье» не будет финансироваться по остаточному принципу, пояснил на конференции Куйвашев, просто приоритет сначала будет отдан Екатеринбургу – в связи с принятием городом мировых событий.
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