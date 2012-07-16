Пока Куйвашев средства Тагилу выделять не намерен: «Кому деньги давать? Определите лидера»

Кому я должен деньги давать? – нахмурился губернатор. – Мне помнится, что деятельность мэра оценили на «неудовлетворительно». Определитесь в приоритетах, лидерах. У вас там ни одного автобуса нет... Должна быть стабильность в городе.

Губернатор уже анонсировал свою программу «Столица», которая, в первую очередь, направлена на строительство и ремонт дорог в Екатеринбурге. Однако «ЗаЕКАДье» не будет финансироваться по остаточному принципу, пояснил на конференции Куйвашев, просто приоритет сначала будет отдан Екатеринбургу – в связи с принятием городом мировых событий.