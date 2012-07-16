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«Такси к перрону» и найм жилья по прибытии. Новые услуги вводят для пассажиров железнодорожники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Такси к перрону» и найм жилья по прибытии. Новые услуги вводят для пассажиров железнодорожники

16 июля 2012, 09:05ОбществоЕвгения
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