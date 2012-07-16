«Такси к перрону» и найм жилья по прибытии. Новые услуги вводят для пассажиров железнодорожники

За январь – июнь поездами дальнего следования, сформированными в Нижнетагильском участке Уральского филиала ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), перевезено 504 тысячи пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Пассажирооборот составил 637,6 млн пассажиро-километров (+8,4%), cредняя дальность перевозки 1 тыс. 263 км - на уровне прошлого года.

В этом году для пассажиров поездов дальнего следования введены новые услуги. Так, в поездах Нижний Тагил – Новороссийск начали действовать услуги «Такси к перрону» и по найму жилья по месту прибытия. Теперь любой пассажир, направляющийся в Новороссийск, может прямо в поезде получить всю необходимую информацию о данных услугах, оформить заявку на жилье и вызов такси к прибытию поезда. Агент подрядчика встречает клиента на перроне и провожает к месту проживания на курорте.