Трансфер технологий: подписано уникальное соглашение между УВЗ и Bombardier

Как сообщает пресс-служба Администрации города, В подписании приняли участие генеральный директор УВЗ Олег Сиенко, президент и главный управляющий директор Bombardier Transportation Андрэ Наввари, а также Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В итоге помимо обмена знаниями и технологиями наших специалистов будут отправлять на европейские заводы Bombardier для обучения. Стороны планируют производить современные трамвайные вагоны и вагоны метро. Интересный факт в том, что внешний вид вагона будет разрабатываться именитым дизайнером, так что каждый заказчик может излагать свои требования даже в аспекте дизайна.

Плюсы «дружбы» с таким партнером в том, что их электротранспорт разработан особым образом, он потребляет на порядок меньше электроэнергии. Такой транспорт несомненно представляется экономически выгодным, и научно-производственная корпорация «УВЗ» достигнет новых высот.

Новых высот достичь может даже и начинающий бизнесмен. Главное, знать за какую сферу деятельности лучше всего взяться, что именно поможет вам активно развиваться. Как вариант, для начала можно купить арендный бизнес. Такой вид занятий не будет требовать больших финансовых вливаний, но сможет помочь заработать при должном старании.

Фото с сайта ntagil.org.