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Трансфер технологий: подписано уникальное соглашение между УВЗ и Bombardier
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трансфер технологий: подписано уникальное соглашение между УВЗ и Bombardier

16 июля 2012, 09:55Общество
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